في عيد ميلاده.. تترات صنعت نجاح وائل جسار | فيديو

يحتفل اليوم المطرب اللبناني وائل جسار بعيد ميلاده الـ 46، بعدما تصدر التريند خلال الساعات الماضية ،لإعادة تقديمه مشهد من فيلم 365 يوم سعادة على الحقيقة.

شارك وائل جسار في إسعاد زوجة مصمم أزياء شهير، بعدما أقام لها حفلة خاصة على طريقة أحمد عز في الفيلم الشهيرة، وفاجأها بوجود مطربها المفضل في حفل عيد ميلادها.

ولم يكن فيلم 365يوم سعادة هو العمل الفني الوحيد الذي يحمل بصمة وائل جسار، الذي انطلقت مسيرته في بداية الألفينات بأغاني ناجحة منها "مشيت خلاص"، "غريبة الناس"، "خليني ذكرى" وغيرهم.

تشمل مسيرة وائل جسار أيضا العديد من التترات الناجحة لأعمال تلفزيونية، التي تعد التتويج الأبرز في مسيرة أي مغني أو مطرب، لأن تترات المسلسلات من الأغاني التي تلق رواجا كبيرا بالتوازي مع نجاح هذه الأعمال.

ويعد أول وأبرز تتر درامي قدمه وائل جسار هو أغنية مسلسل "الدالي" الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف، وشهد صعود العديد من نجوم الدراما والسينما منهم حسن الرداد، أيتن عامر، دينا فؤاد، وغيرهم.

غنى وائل جسار أيضا تتر مسلسل كيد النسا الذي يعد أبرز تعاون بين فيفي عبده وسمية الخشاب، وحقق نجاحا كبيرا حينما عرض في رمضان 2011.

والتتر الأبرز في مسيرة وائل جسار، هو أغنية مسلسل "أريد رجلا" الذي عرض خارج الموسم الرمضاني، لكنه حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة إياد نصار ومريم حسن وندى بسيوني وغيرهم.

قدم أيضا تترات عدد من المسلسلات الأخرى منها حواديت الشانزليزيه، وعرايس خشب، ختم النمر، الشك، شمس، وغيرهم.