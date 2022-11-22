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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج أولية تشير لفوز رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج بفترة ولاية سادسة

رئيس غينيا الاستوائية
رئيس غينيا الاستوائية

أعلنت وزارة الداخلية في غينيا الاستوائية، الإثنين، أنَّ النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، أظهرت أنَّ الرئيس المنتهية ولايته تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو الذي يحكم البلاد منذ 43 عامًا يتصدَّر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.

وقالت الوزارة إنَّ نتائج فرز الأصوات في ما يقرب من نصف مراكز الاقتراع، أظهرت أنَّ أوبيانج الذي يسعى للفوز بولاية سادسة مدَّتها سبع سنوات، حصل على 44.2% من الأصوات.

وصوتت غينيا الاستوائية الأحد في انتخابات عامة من المتوقع أن يمدد فيها الرئيس تيودورو أوبيانج نغويما، أطول رئيس في العالم، فترة حكمه التي استمرت 43 عامًا على رأس الدولة الصغيرة المنتجة للنفط في غرب إفريقيا.

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وتم تسجيل أكثر من 400000 شخص للتصويت في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة.

كما سيدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب 100 عضو في البرلمان لمجلس النواب ، و 55 من 70 من أعضاء مجلس الشيوخ في البلاد ، ورؤساء البلديات المحليين.

المراقبون لا يتوقعون مفاجآت، ولطالما تم انتخاب أوبيانج، البالغ من العمر 80 عامًا ، بأكثر من 90٪ من الأصوات في استطلاعات الرأي التي شكك المراقبون الدوليون في نزاهتها نظرًا لشكاوى طويلة الأمد من قبل الجماعات الحقوقية بشأن الافتقار إلى الحرية السياسية.

ويتنافس رئيس غينيا الاستوائية على فترة ولاية سادسة ضد اثنين من مرشحي المعارضة - بوينافينتورا مونسوي أسومو ، الذي يخوض المنافسة للمرة السادسة ضد أوبيانغ ، وأندريس إسونو أوندو ، الذي يترشح للمرة الأولى.

وقالت ماجا بوفكون، كبيرة المحللين في شؤون إفريقيا في شركة فيرسك مابليكروفت لاستخبارات المخاطر: 'الانتخابات الرئاسية خالية تمامًا من التشويق'.

وأضافت أن 'إغلاق الحدود ومضايقات واعتقالات مؤيدي المعارضة مهدت الطريق لتمديد حكم أوبيانغ الذي دام 43 عاما'.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيانين منفصلين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وأثارا مخاوف بشأن تقارير عن مضايقات وترهيب للمعارضة ومجموعات المجتمع المدني.

ورفضت الحكومة التقارير، واصفة إياها بالتدخل في عمليتها الانتخابية.

وكان لغينيا الاستوائية رئيسان فقط منذ الاستقلال عن إسبانيا عام 1968، وأطاح أوبيانج بعمه فرانسيسكو ماسياس نغويما في انقلاب عام 1979.

وفي ختام حملته الانتخابية، الجمعة، قال أوبيانج إنه قرر تقديم الانتخابات الرئاسية لعدة أشهر ، وإجرائها جنبًا إلى جنب مع الانتخابات التشريعية والبلدية ، لتوفير المال بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويمثل إنتاج النفط والغاز حوالي ثلاثة أرباع الإيرادات في الدولة العضو في منظمة أوبك. لكن الإنتاج تضاءل في السنوات الأخيرة إلى حوالي 93 ألف برميل يوميا من نحو 160 ألف برميل يوميا في 2015 بسبب نضوج الحقول.

وتُعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل.

 

مجلس النواب الانتخابات الرئاسية وزارة الداخلية مجلس الشيوخ غينيا الاستوائية

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