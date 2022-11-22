وفاء عامر تتغزل بشقيقتها أيتن في عيد ميلادها

هنأت الفنانة وفاء عامر، شقيقتها ايتن عامر، بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت في منشور: “كل سنة وأنتي منورة العيلة وجدعة والقلب الطيب والطفلة الجميلة والشابة القوية والام الحنونة كل سنة وأنتي نجمة كبيرة بمحبة الناس ورضا الرحمن”.

انطلق في الأيام الماضية تصوير مسلسل "حكايات متقاطعة"- اسم مؤقت- للمنتجة مها سليم، والذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك فى إطار اجتماعى أسرى.

وبدأ صناع المسلسل تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم مؤقت "في التاكسي" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرض حكايات العمل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة.