أكمام منفصلة.. أيتن عامر بفستان مميز بمهرجان القاهرة السينمائي

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 ونشرت الفنانة أيتن عامر صورة لها بإطلالتها قبل حضورها المهرجان.

وظهرت بفستان باللون الليلي بلو مطرز بالكامل ومكشوف الصدر واكمام منفصلة وبه كاب طويل علي الظهر يشبه فستان الزفاف.

ونسقت معه شنطة باللون التطريز السيلفر الفاتح بتصميم مربع.

كما اعتمدت تسريحة بسيطة وخصلات رقيقة مع مجوهرات بسيطة جدا برقبتها.

وإليكم الصورة:

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.