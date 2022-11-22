عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والتى تقدمه الإعلامية رشا مجدي ، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 22-11-2022.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء .



بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 - 11-2022



القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24



الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27



الدقهلية الصغرى 16 والعظمى 26



الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28



المنيا الصغرى 11 والعظمى 27

