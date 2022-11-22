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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 202‪2

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والتى تقدمه الإعلامية رشا مجدي ، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 22-11-2022.
 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري  وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء .
 

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 - 11-2022


القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27


الدقهلية الصغرى 16 والعظمى 26


الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28


المنيا الصغرى 11 والعظمى 27
 

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