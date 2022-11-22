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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناصر منسي علي ردار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة ناصر منسي مهاجم فريق البنك الأهلي، لحسابات مسؤولي القلعة البيضاء مجددا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأكد المصدر ان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تدعيم خط الهجوم في يناير في ظل عدم وجود بدائل لكل من التونسي سيف الدين الجزيري والبنيني سامسون أكينولا في ظل قلة خبرة الثنائي حسام أشرف ويوسف حسن.

يذكر أن ناصر منسي كان في حسابات الزمالك في الانتقالات الصيفية ولكن الصفقة لم تتم في ظل تمسك مسؤولي البنك الأهلي بخدمات اللاعب.

وعاد المهاجم من جديد لحسابات القلعة البيضاء لدارسة إمكانية التعاقد معه في انتقالات يناير المقبلة وسيدرس مسؤولو النادي الأمر مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول اعتذار البنيني أكينولا، بشأن تأخر عودته إلى القاهرة بعدما أكد اللاعب لمسؤولي الأبيض على انتهاء جواز سفره وحاجته لتجديده قبل العودة.

وكان من المقرر أن يعود سامسون أكينولا إلى القاهرة يوم الإثنين الماضي، قبل أن يتأخر اللاعب عن العودة بسبب حاجته لتجديد جواز سفره وفقا لما أخطر به مسؤولي النادي.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اعتذار سامسون أكينولا بالرفض من قبل مسؤولي الكرة بالزمالك، وتمسكوا بتطبيق لائحة الخصومات على اللاعب البنيني.

وأصبح من المؤكد غياب سامسون أكينولا عن مباراة المصري المقبلة بسبب تأخر عودته إلى القاهرة، وغيابه عن تدريبات الزمالك منذ أكثر من أسبوع تقريبا.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك  برئاسة مرتضى منصور عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  يوم الجمعة الموافق ٢٣ ديسمبر المقبل .

ويتضمن جدول الأعمال، طرح ومناقشة الأزمة المالية الطاحنة التي تسبب فيها ممدوح عباس بالحجز على حسابات النادي بالبنوك بهدف انهيار النادي رياضيا وانشائيا  واجتماعيا.

ويتضمن  جدول الأعمال عرض واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي ، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.

 

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