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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فوز السعودية.. نبيل الحلفاوى يوجه رسالة الى المنتخب التونسى

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد فوز المنتخب السعودى على نظيرة الارجنتينى بهدفين مقابل هدف ويوجه رسالة الى المنتخب التونسى. 

وقال نبيل الحلفاوى : “أبطال تونس .. كملوا فرحتنا.. الدنمرك مرشحة للصعود مع فرنسا .. اقلبوا التوقعات كما فعل أشقاؤكم.. كل الدعوات لكم بالتوفيق”. 

نبيل الحلفاوى 

وكان نبيل الحلفاوى علق على فوز المنتخب السعودى قائلا :"هاه.. مين بقى ان شاء الله اللى هيصعد مع السعودية ؟ 

نبيل الحلفاوى 

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نبيل الحلفاوي :"الارجنتين والسعودية لا تعنينا النتيجة بقدر ما يعنينا تشريف الكرة السعودية والعربية. وأنتم لها إن شاء الله.

منح ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني التقدم أمام نظيره السعودي في كأس العالم 1 - 0 بتسجيله هدفا من ركلة جزاء. في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة على ستاد لوسيل بقطر في بداية ملتهبة للمباراة.

جاء الهدف من ركلة جزاء سجلها ميسي على يمين محمد العويس حارس السعودية في الدقيقة العاشرة.  

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