وكيل الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمرور 10 سنوات على توليه الكاتدرائية

بعث المستشار بهاء أبو شقه وكيل أول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الذكري العشرية الأولي لتجليس قداسته على كرسي القديس مارمرقس الرسول.

وأكد أبو شقة، في نص البرقية أن مصر لن تنسي المواقف الوطنية لقداسة البابا التي سجلها التاريخ بحروف من نور ، وستظل محفورة في قلوب المصريين في الدفاع عن مقدرات وطنه ودوره الكبير في ازدهار الكنيسة القبطية ، وستظل كلماته بأن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، عالقة في أذهان المصريين ، وشعاع أمل يرعي شجرة المواطنة وتذهر بها أغصان الحب والأمل والتسامح.

وتمني أبو شقه في ذكري مرور 10 سنوات علي تنصيب قداسته، أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يظل حصن يحمي ويرعى الوحدة الوطنية .