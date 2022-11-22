الملكة رانيا تهنئ المنتخب السعودي بالفوز التاريخي على الارجنتين

حرصت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، علي الاحتفال بفوز المنتخب السعودى على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في كأس العالم بقطر 2022.



وكتبت ملكة الأردن عبر حسابها على "تويتر": "مبارك الفوز للسعودية وأهلها! أبدعتو!"

ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين



حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.



وسجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي المنتخب السعودي لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

