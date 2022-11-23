انطلاق مهرجان الأسر الطلابية بتكنولوجيا التعليم حلوان.. وتأكيد أهمية الأنشطة.. صور

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية ومتابعة الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدى الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم اكثر تفاعل في حياتهم.

وأوضح الدكتور عميد الكلية أن الأنشطة الطلابية تلعب دورا هاما فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث يتضمن مهرجان الأسر الطلابية العديد من المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة التى تساهم فى تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية.

ومن جانبه أشار وكيل الكلية لشئون الطلاب إلى أن قدرة الطالب علي التفوق والالتزام تأتي من خلال تخريج طاقاتهم الإبداعية المدفونة بداخلهم وتثري وتنمي الالتزام بداخلهم تجاه كليتهم ومجتمعهم.

بدأ المهرجان بالترحيب بالساده الحضور ثم عرض عدة فقرات بدأت بفقرة القران الكريم للطالب محمود العربي، فقرة انشاد ( للطالب محمود عبدالسلام ، الطالبه سلسبيل محمد) خطابة للطالب حسام عبد الرحمن، شعر ( للطالبة هايدي احمد سعد ، الطالب نور محمد )، فقرة مسرح و سكتش لمجموعة من الطلاب (محمد احمد ،احمد ناصر ،محمد احمد ، مريم ظريف ، رضا السيد ،غالي اسامة احمد عبدالحميد،محمود محمد)

ثم فقرات غناء فردي: للطلاب ( محمد رجب عبدالسلام ، ندي رمضان ، مروة شاكر ، ولاء اشرف، حسن جمعة ، احمد احمد شاهين) ، راب للطالب ابراهيم حسن.

وعرض فقرة الكورال لمجموعة من الطلاب، فقرة عزف فردي للطالب حمدي جمال، عزف جماعي لمجموعة من الطلاب

وخلال المهرجان تم عرض الأعمال الخاصة بالطلاب من (رسومات وأشغال يدوية ومشروعات صغيرة ، مشاريع علمية مختلفة)،

عقدت فعاليات المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية بحضور الدكتور السيد الموشي منسق الانشطة ، الدكتور أيمن حجاج رائد الاسرة والأستاذ ياسر السيد آمين الكلية ومتابعة الأستاذة هويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب ،والأستاذة شاما سيد مسئول النشاط، محمد حسان الأخ الأكبر للأسرة ،اسراء سامي الأخت الكبري ولجنة التحكيم الخاصة من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ( الأستاذ عامر عبد العزيز، الدكتور محمد صبحي،الأستاذ أحمد متولي ، الاستاذ ايهاب العشري ،الاستاذة نشوي السيد ).

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (2)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (3)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (4)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (5)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (6)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (7)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (8)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (9)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (10)

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا و التعليم (11)