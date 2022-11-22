موجز السوشيال| صورة مهينة من كريستيانوا لـ مانشستر بعد فسخ التعاقد.. مفاجأة بشأن وجهة رونالدو المقبلة.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1 في قمة الشباب



رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية.



ساعة الهدف.. كريستيانو ينشر صورة مهينة لـ مانشستر بعد فسخ التعاقد

الأبيض يحتل المركز قبل الأخير.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1في قمة الشباب

تعرف على وجهة رونالدو المقبلة بعد مغادرته مانشستر يونايتد

شوبير يفجر مفاجأة بشأن وجهة رونالدو المقبلة



شكرا.. رسالة جديدة من شيرين عبد الوهاب لـ غادة إبراهيم| شاهد



شاهد.. احتفال ولي العهد محمد بن سلمان بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين