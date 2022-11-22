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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال| صورة مهينة من كريستيانوا لـ مانشستر بعد فسخ التعاقد.. مفاجأة بشأن وجهة رونالدو المقبلة.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1 في قمة الشباب

الاهلي ورونالدو
الاهلي ورونالدو

 


رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية.


ساعة الهدف.. كريستيانو ينشر صورة مهينة لـ مانشستر بعد فسخ التعاقد

 

الأبيض يحتل المركز قبل الأخير.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1في قمة الشباب

 

تعرف على وجهة رونالدو المقبلة بعد مغادرته مانشستر يونايتد

 

شوبير يفجر مفاجأة بشأن وجهة رونالدو المقبلة


شكرا.. رسالة جديدة من شيرين عبد الوهاب لـ غادة إبراهيم| شاهد


شاهد.. احتفال ولي العهد محمد بن سلمان بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين

 

 

 

 

موجز السوشيال مانشستر يونايتد الأرجنتين الأهلي يهزم الزمالك منتخب السعودية فسخ التعاقد

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