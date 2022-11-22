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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن وجهة رونالدو المقبلة

رونالدو
رونالدو

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجهتين محتملتين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع نادي مانشيتر يونايتد الإنجليزي.


وكتب شوبير فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع فيسبوك"تقارير صحفية : وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة إما نيوكاسل الإنجليزي أو النصر السعودي"


وكان نادي مانشستر يونايتد نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل ، بأثر فوري".


وأضاف:"يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد ، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة ، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وزاد:"لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ويأتي ذلك القرار بعد المقابلة التي أجراها رونالدو والتي هاجم خلالها النادي وملاكه ومدرب الفريق إريك تن هاج.

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الإعلامي أحمد شوبير كريستيانو رونالدو النصر السعودي مانشستر يونايتد تقارير صحفية نيوكاسل الإنجليزي

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