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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على وجهة رونالدو المقبلة بعد مغادرته مانشستر يونايتد

رونالدو
رونالدو

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشيستر يونايتد السابق، بعد فسخ تعاقدة بالتراضي مع الفريق.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل مستقبل كريستيانو رونالدو بين نيوكاسل يونايتد والنصر السعودي.. خوسيه فيليكس دياز - ماركا".

وكان نادي مانشستر يونايتد نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل ، بأثر فوري".

وأضاف:"يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد ، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة ، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وزاد:"لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ويأتي ذلك القرار بعد المقابلة التي أجراها رونالدو والتي هاجم خلالها النادي وملاكه ومدرب الفريق إريك تن هاج.

 

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مانشستر يونايتد النصر السعودي كريستيانو رونالدو أحمد حسن كريستيانو رونالد

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