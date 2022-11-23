عضو مجلس الطاقة العالمي: السيسي حقق حلم المصريين بعد انتظار 60 عامًا

أكد الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، أن مصر تولى اهتمام كبير بالقوة النووية، وذلك منذ 60 عامًا ماضيًا، فالجميع كان يحلم بمشروع مثل الضبعة النووي، وتوفير الطاقة.

وأضاف عضو مجلس الطاقة العالمي، خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر خلال الـ 60 عامًا كانت تحاول، حتى جاء موعد تحقيق الحلم فى 19 نوفمبر، من عام 2015، وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي، و الرئيس الروسي، بشأن تنفيذ مشروع الضبعة.

ولفت إلى أن الطاقة النووية تمثل شريك فى غاية الأهمية فى رصيد الطاقة المصرية، وأن أول عمود من ‘عمدة الاستراتيجة للطاقة، كان تنوع مصادر الطاقة الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة حريص على مواكبة التقدمات الكبيرة فى الطاقة، موضحًا أن العالم يشهد تحول طاقة، وأن هناك معايير رئيسية، والمستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، وغير الاحتراقية، و المواد التكنولوجية الجديدة.