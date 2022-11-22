الكهرباء: نعمل على وجود إستراتيجية واضحة لتعدد مصادر الطاقة النظيفة..فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن الطاقة النووية من الطاقات النظيفة، والتي لا ينتج عنها غازات احتباس حراري، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بالتوجه نحو الطاقة النظيفة لحماية البيئة.

وقال أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إنه منذ عام 2015، كان هناك استراتيجية واضحة لتعدد مصادر الطاقة، حتى يكون هناك زيادة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بخلاف الطاقة الأحفورية التي تسبب تلوث للبيئة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك مصدرا جديدا يتم العمل عليه للطاقة، وهو الهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي مع الطاقة المتجددة.

استثمارات روسية

وأشار أيمن حمزة إلى أنه نسير بخطوات ثابتة في مشروع الضبعة النووية، مؤكدا “نتعاون مع الهيئة العامة للطاقة النووية، مع وجود استثمارات روسية في المنطقة، المشروع يسير على قدم وساق”.