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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس المحطات النووية يسلم وزير الكهرباء درع الهيئة عرفانا بدوره

صدى البلد

سلم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية درع الهيئة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عرفانا بجهوده ورعايته للطاقة النووية .

 

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالعيد النووى الثانى للطاقة النووية فى مصر ، وتم كذلك خلال الحفل تكريم اسم العالمية سميرة موسى ورئيس هيئة المحطات النووية الأسبق .

 

وشمل الحفل بعض الفقرات  الفلكلورية التى  تعبر عن تلاحم كل فئات الشعب المصري خلف المشرع فضلا عن اسكتش مسرحي وابريت غنائي عن الطاقة النووية وفيلم وثائقي يعبر عن الإنجازات الخاصة بالدولة المصرية وذلك في عهد  رئيس الجمهورية والذي يعبر عن نقل الدولة المصرية إلى أفاق ومستقبل واعد لمصر من خلال المشاريع العملاقة والتي تعبر أيضاً عن ميلاد مشروع عملاق تم تأجيله لعقود طويلة لولا القرار الحاسم والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة السيد فخامة رئيس الجمهورية وهو مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. .

وشمل الحفل فقرة خاصة بتكريم رموز العمل النووى وعلى رأس المكرمين اسم العالمة سميرة موسى.


وجاءت الاحتفالبة برعاية   رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسيحضر هذه الاحتفالية السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ مطروح ولفيف من الوزراء  وكبار رجال الدولة وكبار السادة المسئولين بقطاع الطاقة النووية وقطاع الكهرباء والعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة ونخبة من الفنانين

 

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