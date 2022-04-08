عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علماء الطاقة الذرية يحصدون جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية

صدى البلد

حصد شباب العلماء بهيئة الطاقة الذرية، جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية، حيث حصل الدكتور السيد رمضان السيد – مدرس الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية.

وحصل الدكتور عبدالمنعم عيد عبد المنعم  - مدرس فسيولوجيا الدواجن  بمركز البحوث النووية على جائزة الدولة التشجيعية  في العلوم الزراعية.

وأعلنت جوائز الدولة التشجيعية في اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي، وهنأ  الدكتور عمرو الحاج – رئيس الهيئة الباحثين على حصولهما على هاتين الجائزتين وأنهما يمثلان نموذجين مشرفين للعلماء الشبان بالهيئة والذين يحملون رسالة تأكيد لأصالة المدرسة العلمية بالهيئة وتجدد الأجيال العلمية المتميزة على مر العصور والتي تسعى دائما لرفعتها وذلك في المستوى المحلي والدولي.

وحصل الدكتور  السيد رمضان السيد  على الجائزة نتيجة أبحاثه المتميزة في استخدام الفطريات في إنتاج بعض الأدوية الهامة مثل المثبط المناعي حمض الميكوفينوليك والأدوية المضادة للسرطان مثل التاكسول والفينبلاستين، كذلك ابتكار طرق جديدة في تحضير المواد النانوية باستخدام الفطريات كمصدر منخفض التكلفة وصديق للبيئة. علاوة على استخدام الإشعاع في استحداث طفرات مفيدة ونافعة من تلك الكائنات الدقيقة المستخدمة لإنتاج المواد الفعالة كتطبيق سلمي للطاقة النووية، وكذلك استغلال المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأدوية والمضادات الحيوية والمواد النانوية لضمان التخلص الآمن من هذه المخلفات الملوثة للبيئة.  

أما الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم  فقد حصل على الجائزة نتيجة لأبحاثه المتميزة في استخدام بدائل عضوية متنوعة عوضاً عن المستحضرات الاصطناعية للحصول على  منتج داجني ليس فقط آمن بل ومحفز ومحسن لوظائف جسم الإنسان، كذلك استخدام بعض الأعلاف غير التقليدية مثل تفل  الزيتون وكسب الفول السوداني وكسب الكتان و بذور الكانولا كاملة الدسم ، مخلفات المجازر كدهون الدواجن كبدائل اقتصادية وتقوم برفع الكفاءة الانتاجية والاقتصادية و لسد العجز في الاعلاف بمصر، كما تم اختبار إضافة تفل الزيتون كمخلف من المخلفات الزراعية في علائق السمان الياباني البياض مما ينتج عنه فائدة مزدوجة  تتمثل في تخفيض تكلفة الإنتاج و تدوير المخلفات الزراعية وكذلك إنتاج وتحسين جودة البيض، وختاما استخدام مواد عضوية او حيوية صديقة للبيئة لتحسين الحالة الفسيولوجية والمناعية والانتاجية للدواجن تحت ظروف الجو الحار.

IMG-20220408-WA0001
IMG-20220408-WA0001
IMG-20220408-WA0000
IMG-20220408-WA0000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى من رمضان.. اللهم اجعلني أَقرب من تقرب إِليك

التعليم: معلمو الحصة لن يشاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ضوابط وآليات ندب ونقل موظفي الحكومة بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

بينهم مصريون.. روسيا تعلن إجلاء 188 شخصا من منطقة خيرسون في أوكرانيا

دعاء أول جمعة من رمضان 2022.. أبرز أدعية الشهر الكريم

رئيسة المفوضية الأوروبية في أوكرانيا اليوم لتقديم الدعم لزيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ