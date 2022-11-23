لا بيتغير ولا بيتحسن.. إبراهيم فايق يعلق على أداء أستراليا بكأس العالم

علق الإعلامي الرياضي ابراهيم فايق، على منتخب أستراليا ببطولة كأس العالم، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “منتخب استراليا ده لا بيجيب ولا بيودي، من ٢٠٠٦ بيروح كاس العالم يلعب بنفس الطريقة ويجري بنفس النمط لا بيتغير ولا بيتحسن.. ٥ مشاركات متتالية بلا اي طعم او لون او رائحة”.

واستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم، بفوزه العريض على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب أستراليا كان البادئ بالتسجيل بهدف أول جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق كريج جودوين من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماثيو ليكي من الجهة اليمنى، ليمنح بلاده التقدم.