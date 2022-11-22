وسام العابدي: مباراة استراليا مفتاح تأهل تونس من دور المجموعات

أكد وسام العابدي نجم منتخب تونس والزمالك السابق، أن نسور قرطاج قادرون على التأهل من دور المجموعات عقب التعادل السلبي مع الدنمارك فى افتتاح مشوار المنتخب فى مونديال قطر 2022.



وقال العابدي، خلال تصريحاته لقناة الحياة: "المنتخب التونسي كان قادرا على الفوز ضد الدنمارك، الشعب التونسي سعيد جدا بالتعادل مع الدنمارك اليوم الذي يملك عناصر مميزة في أفضل الدوريات الأوروبية".



وأتم: "المنتخب التونسي قادر على التأهل من هذه المجموعة الصعبة، وهذا الجيل لديه فرصة لصناعة التاريخ ومباراة أستراليا هي مفتاح التأهل لأنه من الصعب الفوز على فرنسا فى كأس العالم 2022".