مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباريات كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر، والتي تمثل شغف كبير لكل مشجع من أجل تدعيم منتخب بلاده.

ويواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا، في أولى مبارياته في المونديال، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره كوستاريكا في كأس العالم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم

المغرب ضد كرواتيا - 12 ظهرًا - ملعب البيت – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max

ألمانيا ضد اليابان - 3 عصرًا - ملعب خليفة الدولى – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا ضد كوستاريكا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا ضد كندا - 9 مساء - ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max