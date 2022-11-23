عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب الصيادين بالعريش على معايير السلامة البحرية

لتدريب علي السلامة
لتدريب علي السلامة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي

تنفذ مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة شمال سيناء   ،  عددا من ورش العمل التي تستهدف  الصيادين في جميع مراكز شمال سيناء ، من خلال جمعية الجورة  التي  تسعي من خلال أنشطتها ، بتوجيهات من المدير التنفيذي للجمعية د بكر سويلم ، علي ضرورة الأخذ في الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة وربط الأنشطة برؤية مصر 2030 م.، بما يحقق السلامه البحرية والحفاظ على المخزون السمكي من الآليات التي تساهم بشكل كبير في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الصيد والصيادين.

 

المخزون السمكي 

 

وفي هذا السياق ، نفذت الجمعية ندوة لتدريب الصيادين بالعريش علي معايير الحفاظ على المخزون السمكي وآليات السلامه البحرية 

حيث  تم افتتاح ورشة عمل حول السلامة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي بمنطقة أبوصقل -مركز العريش ، والتي سيتم من خلالها تدريب المشاركين علي معايير الحفاظ على المخزون السمكي وآليات السلامه البحرية للصيادين وطرق الإسعاف الأولية في حالات الغرق .

شارك في الندوة ممثلين عن جمعية تنمية المجتمع بأبوصقل وبحضور فريق عمل إدارة البرامج بجمعية الجورة ، وتستمر الورشة علي مدار خمسة أيام متتالية

txt

القومي للسكان ينظم قافلة شاملة بقرية بغداد في شمال سيناء

العريش الصيادين البحرية السمكي معايير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب.. شروط شغل وظيفة معلم مساعد وفقا لقانون تنظيم الأزهر الجديد

للشراء من الخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي إلنترا بالدولار

بعد ريمونتادا تاريخية.. انجازات هيرفي رينارد إفريقيا وفي كأس العالم

مقتل أحد المصابين في انفجار القدس بالأراضي المحتلة

إسبانيا تواجه كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

وزيرة الهجرة: التنسيق لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخين ليس السبب الوحيد.. لماذا أصبح سرطان الرئة أكثر الأورام خطورة؟

نشرة المرأة| نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%.. ومايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

فيديو

بعد طلاقها من «عز العرب»|أيتن عامر ضيفة أمير كرارة في أحدث ظهور لها

إطلالة صادمة لـ «فيدرا».. وبيلا تار يلتقط صورًا تذكارية للمصورين |فيديو

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ