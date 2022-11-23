تدريب الصيادين بالعريش على معايير السلامة البحرية

تنفذ مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة شمال سيناء ، عددا من ورش العمل التي تستهدف الصيادين في جميع مراكز شمال سيناء ، من خلال جمعية الجورة التي تسعي من خلال أنشطتها ، بتوجيهات من المدير التنفيذي للجمعية د بكر سويلم ، علي ضرورة الأخذ في الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة وربط الأنشطة برؤية مصر 2030 م.، بما يحقق السلامه البحرية والحفاظ على المخزون السمكي من الآليات التي تساهم بشكل كبير في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الصيد والصيادين.

المخزون السمكي

وفي هذا السياق ، نفذت الجمعية ندوة لتدريب الصيادين بالعريش علي معايير الحفاظ على المخزون السمكي وآليات السلامه البحرية

حيث تم افتتاح ورشة عمل حول السلامة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي بمنطقة أبوصقل -مركز العريش ، والتي سيتم من خلالها تدريب المشاركين علي معايير الحفاظ على المخزون السمكي وآليات السلامه البحرية للصيادين وطرق الإسعاف الأولية في حالات الغرق .

شارك في الندوة ممثلين عن جمعية تنمية المجتمع بأبوصقل وبحضور فريق عمل إدارة البرامج بجمعية الجورة ، وتستمر الورشة علي مدار خمسة أيام متتالية