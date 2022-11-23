البحر الوفير.. تعرف على أنواع المعاجم و مزاياها

كشف الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا عن أسرار اللغة العربية ويوضح أسباب تعدد المعاجم.



وقال " سليمان " خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن كلمة القاموس فى اللغة تعنى البحر الزاخر أو الكثير ويحتوى على كمية هائلة من الكلمات والمعارف المختلفة التى لا غنى عنها أى مكتبة ويمتلك العديد من المشتقات ويهم كافة الدارسين أو المضطلعين والمهتمين بدراسة اللغة العربية .



وأشار لوجود أنواع من المعاجم منها اللغوية والتى تبحث عن مفرادات معانى الكلمة بالاضافة لمعاجم المعانى والتى تختص ب علم من العلوم ومنها النحو بالاضافة إلى لوجود معاجم للمهن فى الطب ، الهندسة ، اشتقاق الكلمات المختلفة وتهتم بجذور اللغة بالاضافة للمعاجم الانجليزية - العربية أو العكس .