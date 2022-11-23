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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضخ 10 أطنان أرز في منفذ جديد للسلع الغذائية بالمنوفية

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد منفذ السلع الغذائية

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع أحمد عرابى بمدينة منوف لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ وذلك ضمن 25 منفذاً علي مستوي المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص محافظ المنوفية، على الاطلاع على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

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وكلف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عبر اتصال هاتفي، بفتح منفذ آخر جديد بالمدينة على أن يتم توريد 10 أطنان أرز فوراً وكميات متنوعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية إحتياجات المواطنين.

كما قرر المحافظ عقد لقاء يوم الإثنين القادم بأهالى مركز منوف بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى مطالبهم وإيجاد حلول فورية حيالها مع توفير وسيلة مواصلات مناسبة لنقلهم من أمام مجلس المدينة تخفيفاً عنهم و حفاظا على حقوقهم ، مشدداً بتكثيف الرقابة التموينية الصارمة  على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

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