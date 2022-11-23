على الألفي يحيى حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية غدا

يحيي المطرب على الألفي، حفل غنائي ضخم، برفقة فرقته الخاصة، على خشبة مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك يوم غد الخميس الموافق 24 من نوفمبر.

ومن المقرر أن يجري مساء اليوم البروفة الأخيرة قبل الحفل استعدادا للقاء جمهور الأوبرا الذي سيبدأ في تمام الثامنة مساء.

ومن جانبه قال الفنان علي الألفي أن برنامج الحفل سيشهد العديد من المفاجآت التي يتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور، حيث أنه لن يكتفي بغناء مختارات من الزمن الجميل بجانب أغنياته الخاصة كما اعتاد في حفلاته السابقة، بل سيقوم بالغناء لزملائه من نفس جيله معلقا ( أعتقد أنها المرة الأولى التي ستجتمع فيها أغنيات أم كلثوم مع ويجز في حفل غنائي واحد)

وكانت إدارة الأوبرا المصرية قد طرحت التذاكر الخاصة بالحفل، والتي تتراوح أسعارها من 85 جنيها إلى 110 جنيهات.

يذكر أن «علي الألفي» يستعد خلال الفترة القلية المقبلة، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «خرطوش» من كلمات شادي شديد، ألحان وغناء على الألفي، توزيع عمرو فؤاد.