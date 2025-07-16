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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع موقف عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وجهات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ودفع العمل بالمشروعات.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن تذليل العقبات والمتابعة المستمرة ورفع تقارير دورية إلى الوزارة، للمتابعة واتخاذ ما يلزم في هذا الشان.

وناقش نائب وزير الإسكان، مع الحضور، موقف بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات، مشدداً على جهات الوزارة بضرورة حل المشكلات التى تواجههم فى إطار القواعد المنظمة لتعاقدات المشروعات.

وأكد نائب الوزير، ضرورة تطبيق جميع تعليمات السلامة والصحة المهنية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة موافاة الوزارة بتقرير وافٍ يتضمن موقف المشروعات المختلفة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية، من خلال دفع عجلة العمل فى المشروعات التى تقوم بها الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور سيد إسماعيل مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية وأكد نائب الوزير ضرورة تطبيق جميع تعليمات السلامة الشرب والصرف الصحى وهيئة المجتمعات العمرانية وخلال الاجتماع وجه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة

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