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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرعة علنية لتخصيص 63 كشكا للحالات الإنسانية وذوي الهمم بالعاشر من رمضان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

نظم جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، القرعة العلنية لتخصيص 63 كشكًا بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات، وذلك للحالات الإنسانية وذوي الهمم، في عدد من المواقع داخل المدينة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أُقيمت القرعة بمقر الجهاز، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس أمناء المدينة، وجمعية المستثمرين، وشرطة التعمير، وذلك في أجواء اتسمت بالشفافية والنزاهة.


وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحصول على الأكشاك خلال الفترة من 23 مارس حتى 23 أبريل 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين 326 مواطنًا، وجرى فحص الطلبات وإجراء أبحاث ميدانية دقيقة أسفرت عن استبعاد 116، ليصل عدد المستحقين النهائي إلى 210 حالات، خضعوا جميعًا لإجراءات القرعة العلنية.


وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الدولة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص دخل مستدامة لهم، موضحًا أن الأكشاك تم تخصيصها وفقًا لمعايير دقيقة لضمان وصولها إلى مستحقيها.


وشدد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات لتأجير أو بيع الأكشاك، مؤكدًا أنه سيتم سحب الكشك فورًا في حال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


كما أشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن عربات طعام متنقلة، لإتاحة الفرصة أمام المتقدمين، مؤكدًا التزام الجهاز الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع إجراءات التخصيص.

أُقيمت القرعة بمقر الجهاز سابق عن فتح باب التقديم للحصول على الأكشاك خلال الفترة المستثمرين وشرطة التعمير

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