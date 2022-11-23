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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحكمة ترفض استئناف نزار الفارس على سب وقذف رانيا يوسف

نزار الفارس ورانيا
نزار الفارس ورانيا يوسف

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادى، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الإعلامى نزار الفارس على رفض مطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف.

وكذلك قضت المحكمة برفض استئناف رانيا يوسف ايضا على رفض مطالبتها بتعويض من الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

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