الأمن يكشف حقيقة تضرر سيدة من شقيقتها وطردها من شقتها استغلالا لمرضها

كشف رجال الأمن حقيقة المنشور المتداول على "فيس بوك" متضمناً تضرر سيدة من شقيقتها لقيامها بإستغلال مرضها وبيع الشقة خاصتها لنفسها بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية وعبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سيدة من شقيقتها لقيامها بإستغلال مرضها وبيع الشقة خاصتها لنفسها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وتبين بعد الفحص والتحري قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بتحرير محضر ضد شقيقتها تعمل موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيام المشكو فى حقها بإستغلال مرضها وبيع الشقة ملكها لنفسها وطرد شقيقهما من الشقة.

وبإستدعاء المشكو فى حقها وبسؤالها أنكرت ما نسب إليها ، وأضافت بقيامها بشراء الشقة من شقيقتها مقابل مبلغ مالى قامت بسداده لها وأن شقيقهما المذكور مقيم طرفها وبرعايتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.