بعد غيابها عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. مفاجأة من رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة .

وتألقت رانيا يوسف، مرتديه فستان قصير باللون الأزرق، وتميز الفستان بتصميم مختلف وجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في الماكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

صور رانيا يوسف

وإليكم صور رانيا يوسف