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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متهم بالتطبيع.. اتحاد كتاب مصر يرد على يوسف زيدان

يوسف زيدان
يوسف زيدان

أكد الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه تم إحالة البعض من أعضاء النقابة لـ التحقيق، منهم الكاتب يوسف زيدان.

وأضاف علاء عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن قانون النقابة يطبق على الكل، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم استلام طلب استقالة العضو يوسف زيدان. 

ولفت إلى أنه فى حالة تقدم عضو بالاستقالة سيتم البحث فيها، وأن قرارات تحويل بعض الأعضاء لـ التحقيق كان بقرار من النقابة، ووفق قرارات الجمعية العمومية.

 

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أعضاء تم تحويلهم لـ التحقيق، الدكتورة منى البرنس و الدكتور علاء الأسواني و الدكتور يوسف زيدان، وأن التحقيق مع زيدان بسبب الاتهام بالتطبيع، ورغبة زيدان فى إلقاء محاضرة فى تل أبيب.

وكشف أن النقابة ستحقق مع الثلاث كتاب، وبناء عليه سيكون هناك قرار، من النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر.

 

أعلن الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، عن استقالته من اتحاد كتاب مصر، بعد أن لمح البعض أمس لاتخاذ الاتحاد إجراءات لإقالته، بسبب ما تم وصفه من جانب صحف مصرية محلية أنه كان  على استعداد أن يحاضر في جامعة إسرائيلية، إذا وافق اتحاد الكتاب، كما أنه دعا إلى إعادة النظر في علاقة المثقفين بإسرائيل.

وفي منشور له قال يوسف زيدان:

 

ردًّا على السخافات السَّمِجة والتصريحات المُنفلتة التي ملأت  وسائل الإعلام والتواصل، أمس واليوم، فإنني أُعلن عبر هذه الصفحة استقالتي من النقابة المسماة "اتحاد كتاب مصر" بعد قرابة أربعين سنة كنتُ فيها مُلتزمًا خلالها بسداد الاشتراكات المقررة على الأعضاء، ودفع اثنين بالمائة من دَخلي المالي، برضا وسماحة نفس، لدعم ميزانية هذا الكيان.. وفي المقابل، دون السعي أو الحصول من تلك النقابة (الاتحاد) على أيِّ نفعٍ، من أيِّ نوع، خلال مُدة عضويتي.. وكما قال الشاعرُ العظيم: إذا تَرَحَّلتَ عن قومٍ وقد قَدِروا، ألا تُفارقهم فالراحلون هُمُ.

 

علاء عبد الهادي اتحاد كتاب مصر كتاب مصر يوسف زيدان صالة التحرير صدى البلد

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