حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

خدعتني وطلعت متجوزة وعرفت ده أثناء كتب كتابنا وهى غفلتني» .. بتلك الكلمات بدأ حسام الشاب المعروف إعلاميا بـ «عريس الغفلة» حديثه لـ صدى البلد ليكشف تفاصيل ارتباطه بفتاة واكتشافه بعد ذلك زواجها .

فيقول الشاب حسام:" انا تعرفت على البنت دي عن طريق وسيط واداني الاكونت بتاعها على الفيس بوك، وبدأنا نتعرف على بعض ، وحاولت اخذ رقمها وهى رفضت بحجة أن أهلها أسرة متحفظة، وبعد فترة أخذت رقمها وبدأنا نتعرف على بعض أكتر هى بتحب ايه وبتكره ايه وحسينا بارتياح ناحية بعض".

وأضاف الشاب:" قعدنا نتكلم فترة وبعدين جينا قولت عايزين نتقابل وبدأت هى تتهرب متحججة بان أهلها متحفظين، لحد ما حصل إنه كان فيه فرح لحد قريبهم وانا كنت معزوم فيه، وشوفتها هناك هى وأختها ووالدتها، واتعرفت عليهم وكلمت مامتها وقولتلها اجيب أهلى ونتعرف أكتر ورديت عليا وقالتلي مفيش مشكلة، وحددنا ميعاد وروحت أنا وأهلى وبعدين قرينا فاتحة واتكلمنا على موضوع الشبكة بس، ولكن هما قالوا نعمل شبكة وكتب كتاب علطول بسبب عاداتهم وتقاليدهم".

واوضح الشاب:" هم كانوا عايزين كتب الكتاب بحجة إنه يكون ليا صفة رسمية علشان أدخل وأخرج من بيتهم، وعلشان والدهم مسافر واخوها مش متواجد بشكل دايم في البيت، وتم كتب الكتاب، وبعد كتب الكتاب بأسبوع والدتها اتصلت عليا وروحت ليها وخليتني مضيت على قايمة منقولات وإيصالات أمانة، واديتهم الامان وهم عيلتهم كبيرة من ناحية الأب أو الأم".

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وتابع:" بعد كتب الكتاب نزلت بوست على الفيس بوك عن إني خطبت وكتبت كتابي، بس منزلتش صور علشان هى كانت بشعرها، ولما اتحجبت بدات أنزل صور في شهر مارس، على الواتس اب والفيس بوك، وبعد كده لاقيت حد داخل يتواصل معايا وقال انه يعرفها، وبدأ يراجع معايا وثيقة الجواز، وبدأ يركز معايا على حتة الأنسة البكر الرشيد التى لم يسبق لها الزواج، وطلب مقابلتي وتانى يوم روحتله".

واستكمل:" قعدت مع المحامي ده واتكلمنا وقالي إنه كانت متجوزة قبل كده واتطلقت بحكم خلع، وقولتله إزاى وهى مكتوب في بطاقتها الشخصية أنسة، ودخلنا في مشادات مع بعض وكلام كتير، وروحت اتكلمت مع البنت، وقولتلها هل فيه زواج سابق، بدأت تعيط وأنكرت الكلام ده".

وأضاف:" قالتلى بعد كده اللى قالك الكلام ده كذاب والشخص ده بيكذب، وأي حد ممكن يصدق كلامها، ورجعت للمحامي ده تانى اللى قالي الكلام ده وقولتله على كلامها، قالي أنا بلغتك بالمعلومة وأنت دور عليها لحد ما توصل للحقيقة، لحد ما وصلت لـ حكم الخلع الخاص بزوجها الأول، وإنها كانت متزوجة في 15 مارس 2015 ، ورفعت دعوى الخلع في 2018 واخدت حكم الخلع في 2019، وإزاى واحده زي كده هبدأ معاها حياتي تعمل كده".

وأكد:" لما واجهتها هى ووالدتها واخوها، وروحت اتكلمت معاها ولما واجهتها قالتلي لا محصلش زوجا سابق، ولما طلعت الحكم والدتها سكتت وقولتله زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، فقالتلي في قايمة منقولات وإيصالات عندنا ، لازم تدفع 250 ألف جنيه علشان تاخدهم والدهب هناخده، وإزاى انا شقيان في شغلي وسهرى علشان أجيب الفلوس وأصرف عليها بيها ده كله ده يروح كده، وإن قايمة المنقولات دي صورية علشان مفيش شقة ولا منقولات وصلت حتى".

واوضح:" انا بدات اتكلم معاهم لمدة شهر بشكل ودي على حسب العادات والتقاليد، واتكلمت معاهم كتير ودخلت أهلى في الموضوع برضو لحل الموضوع بصفة ودية، وفضلوا مصممين على موقفهم وعايزين الدهب و250 ألف جنيه، وناس كتير لها قيمتها تدخلت في الموضوع ولكنهم رافضين كل الحلول".

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واكد:" بقالى سنتين في الموضوع ده وحررت محضر بعد ما هما بدأوا يتخذوا إجراءات ضدى، بقائمة المنقولات وإيصالات الأمانة، وانا علشان سمعة البنت دي لحد دلوقتى مقولتش هى مين للحفاظ على سمعتها".

وتابع:" انا لجأت للإعلام علشان بعد ما المحضر اتحفظ بالشكل القانوني، والمأذون وصل وشهد معايا وإن الفتاة قدمت المستندات التى دلت على إنه بكر، وقدموا محاضر ضدي بالقايمة والإيصال في 2020 وحكمت المحكمة غيابي ضدي في قضيتين واحده بسنة وحكم بشهرين، ودول قضيتين مخلين بالشرف وانا صاحب الحق، وأنا حاولت أحل الموضوع بشكل ودي بشكل ولكنهم هما رفضوا كل الحلول".

الشاب حسام

واختتم الشاب:" بطالب في القصة كلها بحقي فقط، وأن القضايا تسير بشكل قانوني، وانا صاحب الحق، ومعايا محرر رسمي مزور ضدهم والمستندات التى تدل على ذلك، ومفيش محضرين جولي علشان يعلنوني بالقضايا، ومعرفتش بالحكم غير من شهرين بس، وأنا محتاج القانون ينصفني بس وأخد حقي".