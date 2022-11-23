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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحكم صدر| قرار من جنايات الإسكندرية ضد سائق أنهى حياة مقاول بوحشية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام شنقًا لسائق بتهمة قتل مقاول بسبب خلافات الجيرة، والتمثيل بجثته وذلك بعد اطلاع مفتي الديار المصرية، وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.

وبدأت القضية رقم 13424 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بقتل المجني عليه مستخدما سلاح أبيض بدائرة القسم.

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ووفقًا للتحقيقات، وعقب تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط ارتكاب الواقعة، وأقوال شهود العيان، تبين قيام المتهم بقتل المجني عليه، حيث عقد النية والعزم المُصمم على قتله وأحضر سلاح أبيض من مطبخ الشقة محل سكنه.

وبمشاهدة المتهم للمجني عليه يقف في الطريق العام، أمام أحد المحال التجارية الكائن أسفل العقار محل سكنه طعنه عدة طعنات في منطقة البطن والصدر، مما أدى إلى قطع في الأحشاء الداخلية، والقلب، والرئة، والأمعاء الغليظة، ونزيف دموي، ولم يتركه حتى تأكد أنه فارق الحياة، وفر هاربًا.

وبتقنين الاجرءات، تم القاء القبض عليه، واقر المتهم بارتكاب الواقعة علي اثر خلافات بينه وبين المجني عليه مردها قيامه بشراء المسكن الذي يقطنه، وتولدت في رأسه فكرة التخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في أعدامه.

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