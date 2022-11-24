حفرة 6 متر.. حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى بأحد العقارات بـدائرة القسم.

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالعقار وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب كما عُثر على حفرة بعمق 6 متر.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.