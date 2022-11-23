رفض دعوى مصطفى قمر ضد صناع برنامج "خمس نجوم" وmbc مصر

قضت المحكمة الاقتصادية الدائرة الثامنة الابتدائية في الدعوى رقم 1036 اقتصادي لسنة 2021 محكمة القاهرة الاقتصادية المرفوعة من الفنان مصطفى قمر ضد / طارق فهمي بصفته عضو منتدب بشركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني وقناة ام بى سى مصر برفض الدعوى والتعويض وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .



والجدير بالذكر كانت طلبات الفنان مصطفى قمر في صحيفة دعواه المقامة من ياسر قنطوش المحامي بوقف تصوير وعرض برنامج خمس نجوم من إنتاج شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني المعروض على قناة ام بى سى مصر وإلزام شركة ميديا لايف بتعويض قدره عشرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية وحضر عن شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض والذي التمس رفض الدعوى تأسيساً على :-

أولاً :- عدم وجود نص في العقد المؤرخ في الأول من فبراير 2021 المقدم صورته من الشركة المحرر فيما بين شركة ميديا لايف انترناشيونال والفنان يحتوي على تصدر الفنان الدعاية الإعلانية المجمعة للبرنامج .

ثانياً :- عدم تنفيذ الفنان التزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد المؤرخ أول فبراير 2021 لعدم تصوير عدد عشر حلقات للبرنامج حيث قام بتصوير عدد تسع حلقات .

ثالثاً :- حصول الفنان على مبالغ مالية زيادة عما هو مستحق له .

رابعاً :- رفض الدعوى لثبوت بطلان أصل العقد سند الدعوى المقدم من الفنان مصطفى قمر حيث أصدرت عدالة المحكمة حكماً بجلسة 25 مايو 2022 برد وبطلان عقد تقديم برنامج تليفزيوني المؤرخ 2 فبراير 2021 والمحرر بين الفنان وشركة ميديا لايف لتقديم برنامج تليفزيوني (برنامج خمس نجوم) موضوع الطعن بالتزوير .