سمير فرج: الحرب المقبلة في المنطقة ستكون معركة غاز

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن الحرب القادمة فى المنطقة ستكون حرب غاز و مصالح اقتصادية، وأن مصر لديها اسطول بحري شمالي، و جنوبي قوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية :" كعبها عالي" و أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوفر جميع الطلبات.

ولفت إلى أن قوة مصر العسكرية هدفها الحفاظ على الاستثمارات فى المنطقة، و قوة مصر العسكرية هدفها الردع.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية يدها طويلة لمن يفكر فى الاعتداء عليها، وأن القوات المسلحة المصرية تعطى الحماية والطمأنينة لكل مستثمر.

ولفت إلى أن هناك تقارير أمريكية أبرزت إنجازات الرئيس السيسى، التى كان من ضمنها ترسيم الحدود مع قبرص و اليونان.

وأوضح أن قوة مصر العسكرية تحمي الاستثمارات، وأن الميسترال تحمي حقل ظهر و باقى حقول الغاز الخاصة بمصر.

وكشف أن حقل ظهر انتاجه حتى عام 2045 و تؤمنه القوات البحرية، و نتمنى بمثل 4 مرات، حتى تكون مصر فى مكانة ثانية.