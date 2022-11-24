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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لماذا نُخرج الزكاة طالما ندفع الضرائب للدولة ؟ علي جمعة يرد

د. علي جمعة
د. علي جمعة

“نحن الأن ندفع ضرائب على كل شيء فهل ندفع زكاة مرة أخرى ” ؟ .. سؤال وجهته سيدة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، خلال استضافته في احدى البرامج الفضائية ، وأجاب قائلا : نعم يا بنتي لازم ندفع الزكاة لأنها حق الله عز وجل ، فلا يمكن التهاون فيه ، اما الضرائب فهي حق الدولة لأنها تجمع الضرائب لتستفيد بها في تسليح الجيش وتطويره حتى لا نكون مثل العراق وسوريا وليبيا ، وكذلك الإنفق على أشياء أخرى في الدولة  كالطرق وحفر الترع . 

  

وأضاف جمعة  خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية ، قائلا: الزكاة من أبواب التكافل الاجتماعي أقرها الله عز وجل حتى لا يكون بيننا فقير أو محروم ، وأيضا الزكاة من ِأنها دفع عجلة الانتاج وزيادتها أكثر ، لافتا الى ان الإنفاق في الزكاة وإخراج حق الله علينا تزيد البركة وترفع البلايا ، فالزكاة حائط الصد الاول فهي تجلب الأمن وضمان أكبر لدوران الحياة داخل المجتمع ، لأن الفقير إذا ظل جائع والمسكين لا يجد قوت يومه فسيحدث مالا يحمد عقباه . 

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك 


تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة  واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.

 

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