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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.. عضو بالشيوخ يكشف التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مضيفا أن هذا الجهاز فريد من نوعه في الشرق الأوسط. 

 

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وأضاف محمود القط، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر أنشأت هذا الجهاز للحفاظ على الحقوق، خاصة أن هذا الأمر كان يخص اكثر من جه في السابق، الأمر الذي تطلب حل هذه المشكلة. 
وتابع محمود القط امين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، أن الملكية الفكرية أحد اهداف الملكية الفكرية ٢٠٣٠، لافتا إلى أن هذا الامر ساهم في رفع الإبداع في مصر.

 

الشيوخ الملكية الفكرية الجهاز المصري محمود القط مجلس الوزراء

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