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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مجاهد: سموحة مديون للإصلاح الزراعي بمبالغ كبيرة

صدى البلد

 

أكد محمد مجاهد المرشح على رئاسة نادي سموحة، أن النادي مديون للإصلاح الزراعي بمبلغ كبير للغاية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لدي حلول للعديد من الأزمات ومنها الديون الكثيرة، وسأعمل على إنهاء هذه الأمور، ملتزم بذلك، الأمر سيأخذ بعض الوقت لكن سأعمل على حله".

وأضاف: "فوجئنا منذ أكثر من عام بقيام قوة من الشرطة بالدخول للنادي وقاموا بالحجز على خزينة النادي بسبب قضية الإصلاح الزراعي".

وواصل: "هناك لاعبة أمريكية في صفوف سيدات سلة سموحة تتقاضى حوالي 12 الف دولار شهريا".

وأكمل: "النشاط الرياضي في نادي سموحة من أبناء النادي، سيتم وجود نظام خاص للتقييمات بشأن دخول الفرق الرياضية، وأعضاء النادي يرون أن هناك تدخلات من بعض أعضاء المجلس، وضعت حلول لهذه الأزمة منها تشكيل لجان من خارج النادي ووجود مدربين على أعلى مستوى، وسيكون هناك معايير خاصة للتقييم بشكل شهري".

وأشار إلى أن لائحة نادي سموحة لا يوجد بها أمين صندوق، وهذه اللائحة تلقى معارضة كبيرة من جانب أعضاء النادي، ولا يتواجد سوى 7 أعضاء فقط، ومن ضمن برنامجه الانتخابي تعديل اللائحة الخاصة بالنادي.

سموحة محمد مجاهد نادي سموحة النشاط الرياضى تشكيل لجان لإصلاح الزراعي

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