عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، إن قوات بلاده أسقطت 51 من بين 67 صاروخ كروز أطلقتها روسيا الأربعاء، ضمن قصف استهدف منشآت لتوليد الطاقة.

وأضاف زالوجني، عبر تطبيق تيليجرام، أن 30 صاروخا استهدفت كييف وحدها، وجرى إسقاط 20 منها.

في سياق منفصل، أكد  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن روسيا تعاني نقصاً في ذخائر المدفعية، بينما أكدت موسكو أن أسلحتها "تكفي لكبح الجميع".

وجاءت تصريحات أوستن، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة أقرت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ستتضمن أسلحة وذخائر ومعدات للدفاع الجوي بقيمة 400 مليون دولار.

روسيا تنفي وجود مفاوضات مع أمريكا بشأن أوكرانيا

بدلا منها | بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

وأشار أوستن للصحفيين من داخل طائرة عسكرية أمريكية، إلى أن "روسيا تواجه صعوبات لوجستية منذ بداية الحرب (في أوكرانيا) وما زالوا يواجهون تلك الصعوبات حتى الآن".

ولفت وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن القوات الروسية "تعتمد بشدة على المدفعية، إذ تطلق عدداً كبيراً من القذائف قبل إجراء مناورات برية". وتابع: "يحتاج هذا النوع من العمليات إلى كميات كبيرة من الذخيرة. لست متأكداً من امتلاكهم هذا النوع من الذخائر بما يكفيهم للمضي قدماً".

وأشار أوستن أيضاً إلى أن إمدادات الروس من الذخائر الموجهة بدقة "انخفض كثيراً" على مدى فترة النزاع، مؤكداً أن موسكو "لن تتمكن من استبدالها سريعاً، نظراً إلى القيود التجارية المفروضة على سلع، مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة".

موسكو: لدينا ما يكفي لـ"كبح الجميع"

وفي المقابل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه روسيا تملك أسلحة تكفي لـ"كبح الجميع"، وذلك "خلافاً لتوقعات الأعداء (القوى الغربية)"، حسب تعبيره.

وكتب مدفيديف عبر "تليجرام"، أن "الطرف الآخر، يواصلون باهتمام رصد وحساب عدد الإطلاقات الصاروخية الروسية، ويحاولون تخمين الاحتياط الموجود لدى روسيا من الأسلحة والعتاد العسكري والذخيرة".

وأضاف: "لكن لا تعقدوا الآمال على نضوب إمكانياتنا.. سنواصل الهجوم، ولدينا ما يكفي للجميع".

 

وزير الدفاع الامريكي روسيا موسكو أوكرانيا وزير الخارجية الامريكي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

موضوعات متعلقة

روسيا تنفي وجود مفاوضات مع أمريكا بشأن أوكرانيا

بدلا منها | بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

رسالة واضحة.. روسيا: نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا أمر لا شك فيه

من مخزون الجيش الأمريكي.. واشنطن ترسل مساعدات عاجلة لـ أوكرانيا

أوكرانيا توقف تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر فستان شقيقة محمد سامي يثير الجدل على السوشيال ميديا

لماذا نُخرج الزكاة طالما ندفع الضرائب للدولة ؟ علي جمعة يرد

العراق يعزز قواته الحدودية لوقف خروقات تركيا وإيران

طليقها أكد المعلومة.. اعتزال عبلة كامل للفن يحدث جدلا

أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

ممنوع غلي الرأس هنا.. نقش غامض كالسحر في مدينة مصرية قديمة

بفستان جريء.. أبنة محمود حميدة تثير ضجة في ختام مهرجان القاهرة|شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ