أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

قال قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، إن قوات بلاده أسقطت 51 من بين 67 صاروخ كروز أطلقتها روسيا الأربعاء، ضمن قصف استهدف منشآت لتوليد الطاقة.

وأضاف زالوجني، عبر تطبيق تيليجرام، أن 30 صاروخا استهدفت كييف وحدها، وجرى إسقاط 20 منها.

في سياق منفصل، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، إن روسيا تعاني نقصاً في ذخائر المدفعية، بينما أكدت موسكو أن أسلحتها "تكفي لكبح الجميع".

وجاءت تصريحات أوستن، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة أقرت مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ستتضمن أسلحة وذخائر ومعدات للدفاع الجوي بقيمة 400 مليون دولار.

وأشار أوستن للصحفيين من داخل طائرة عسكرية أمريكية، إلى أن "روسيا تواجه صعوبات لوجستية منذ بداية الحرب (في أوكرانيا) وما زالوا يواجهون تلك الصعوبات حتى الآن".

ولفت وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن القوات الروسية "تعتمد بشدة على المدفعية، إذ تطلق عدداً كبيراً من القذائف قبل إجراء مناورات برية". وتابع: "يحتاج هذا النوع من العمليات إلى كميات كبيرة من الذخيرة. لست متأكداً من امتلاكهم هذا النوع من الذخائر بما يكفيهم للمضي قدماً".

وأشار أوستن أيضاً إلى أن إمدادات الروس من الذخائر الموجهة بدقة "انخفض كثيراً" على مدى فترة النزاع، مؤكداً أن موسكو "لن تتمكن من استبدالها سريعاً، نظراً إلى القيود التجارية المفروضة على سلع، مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة".

موسكو: لدينا ما يكفي لـ"كبح الجميع"

وفي المقابل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه روسيا تملك أسلحة تكفي لـ"كبح الجميع"، وذلك "خلافاً لتوقعات الأعداء (القوى الغربية)"، حسب تعبيره.

وكتب مدفيديف عبر "تليجرام"، أن "الطرف الآخر، يواصلون باهتمام رصد وحساب عدد الإطلاقات الصاروخية الروسية، ويحاولون تخمين الاحتياط الموجود لدى روسيا من الأسلحة والعتاد العسكري والذخيرة".

وأضاف: "لكن لا تعقدوا الآمال على نضوب إمكانياتنا.. سنواصل الهجوم، ولدينا ما يكفي للجميع".