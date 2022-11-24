روسيا تعلن استعدادها لترتيب اجتماع بين رئيسي سوريا وتركيا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم /الخميس/، أن موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا.

وأعرب لافرينتيف فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن اعتقاده بأن موسكو ستكون مستعدة لتوفير منصة إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، مؤكدا أهمية مثل هذا الاجتماع، ولكن يجب أن يتم التحضير له بشكل صحيح، ويجب تهيئة ظروف معينة لذلك.

وشدد لافرينتيف على أهمية أن ترسل نتائج هذا الاجتماع "الإشارة الصحيحة" إلى جميع أطراف النزاع، بحيث يسهم هذا الاجتماع في التسوية السورية.

