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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون وسويسرا بكأس العالم

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

كشف ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن التشكيل الرسمي لمواجهة  منتخب سويسرا في إطار منافسات بطولة كأس العالم المٌقامة في قطر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الكاميرون أمام نظيره منتخب سويسرا اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة والواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الجولة الأولى من مونديال قطر 2022

تشكيل الكاميرون أمام سويسرا  

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نكولا نيكولاس، كولينز فاي، إينزو إيبوسي، أوليفير مبايسيدارا

وسط الملعب: أوندا جايل، نكدو جورج كيفين، بيير كوندي

خط الهجوم: مارو سويبو، جون بيير نسامي، فنسنت أبو بكر

تشكيل سويسرا أمام الكاميرون

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: سيلفان فيدمير، مانويل أكانجي، إلفيدي نيكو، ريكاردو رودريجيز

وسط الملعب: جرانيت تشاكا، ريمو فرويلر، جبريل سو

خط الهجوم: شيردان شاكيري، فارجاس روبن، بريل إمبولو

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