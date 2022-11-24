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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طعن بلده الأم.. المجنس إيمبولو يقود سويسرا لفوز صعب على الكاميرون بالمونديال

مباراة سويسرا والكاميرون
مباراة سويسرا والكاميرون

حقق منتخب سويسرا فوزا صعبا على الكاميرون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

أحرز بريل إيمبولو هدف منتخب سويسرا والمباراة الوحيد في الدقيقة 48 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفض بريل إيمبولو الاحتفال بهدفه في الكاميرون، بسبب أصوله الكاميرونية، وانتابت اللاعب مشاعر مختلطة، جمعت بين فرحة التسجيل لـ سويسرا، وحزنه لهز شباك منتخب “بلده الأم”.

 

وبدأ منتخب الكاميرون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريا أونانا.

خط الدفاع: نوهو تولو، نيكولات نكولو، كاستيليو، كولينز فاي.

خط الوسط:  صامويل أوم جويت - مارتن هونجلا، أندري أنجويسا.

خط الهجوم: بريان مبيومي، كارل إيكامبي، تشو موتينج.

 

تشكيل سويسرا:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: سيلفان فيدمير، مانويل أكانجي، إلفيدي، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: ريمو فرولير، جرانيت تشاكا، دجابريل ساو.

خط الوسط: شيردان شاكيري، روبن فارجاس، بريل إمبولو.

وتضم المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

 

سويسرا الكاميرون كأس العالم كأس العالم 2022 إيمبولو

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