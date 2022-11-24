انطلاق الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية بمركز بيجاسوس بأكتوبر

انطلقت ظهر اليوم الخميس الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع ، للدرجات الأولى " أ " والأولى "ب " والثانية والثالثة والرابعة وذلك على ملاعب وميادين مركز بيجاسوس للفروسيه بدريم لاند بمدينة 6 أكتوبر ، والتى تستمر حتى بعد غد السبت .

يتنافس في البطوله أكثر من ٢٠٠ فارس وجواد لحصد المراكز الأولى وتجميع أكبر قدر من النقاط خلال كل حلقة للمنافس على المراكز الأولى في سباق الفوز باللقب والانضمام للمنتخبات المختلفة .

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على متابعة جميع حلقات البطولة ، لتقييم الأداء وإبداء الملاحظات الإدارية والفنية على فاعليات البطولة .