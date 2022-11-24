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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: سيوة أهم المقاصد السياحية المصرية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال فعاليات المؤتمر بسيوة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن واحة سيوة تعد  أقدم الواحات المصرية وأهم المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من تعدد وتنوع سياحى بين  السياحة العلاجية والترفيهية والثقافية والمؤتمرات  و بما تضمه من أثار ورمال و عيون مياه طبيعية وغيرها.

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جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر الإعلام آفاق التنمية السياحية بسيوة بحضور الدكتور  عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة الاستعلامات والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب  والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وعدد من مشايخ سيوة.

وتقدم بالشكر للحرص على المشاركة في المؤتمر :" الإعلام و آفاق التنمية السياحية بسيوة "  بالتعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للإستعلامات.. إيماناً بقوة و دور الإعلام  وإنطلاقاً من أهمية  المشاركة والمسئولية المجتمعية  للإعلام فى جهود التنمية والترويج الإعلامى لما تتمتع به مصر من مقومات تنموية متعددة  وخاصة القطاع السياحى والمساهمة في الارتقاء به  كأهم القطاعات الاقتصادية   ومصدر للدخل  القومى فى مصر..  

وأشار إلى أن كانت المهمة الأصيلة للإعلام هي نشر الأخبار والتوعية والتثقيف فى مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى مهمة النقد البناء لمعالجة بعض المشكلات في المجتمع ، من تعليم وصحة و أمية وغيرها...إلا أن الرسالة الإعلامية تظل فى إطار المسئولية المجتمعية من أجل البناء والتنمية واستنهاض الهمم أقوى الرسائل  فى بناء الوعى والإدراك مع تصحيح الصورة والمفاهيم.

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