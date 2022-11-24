موقف غريب .. خطط ماكرون بشأن الناتو تشعل أزمة مع بريطانيا

أفادت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثار غضب النواب البريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير دفاع المملكة بن والاس أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن خطط ماكرون لاستخدام حق النقض في تعيين بن والاس أو أي مرشح آخر من المملكة المتحدة أو تركيا لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، وهيا لخطط التي أثارت غضب أعضاء البرلمان البريطاني.

وقال النائب المحافظ أندرو بريدجن: "في حين أن رهاب ماكرون من “أنجلوفوبيا” مخيب للآمال، إلا أنه ثابت على الأقل".

وأضاف أن والاس كان مناسبا تماما لمنصب الامين العام لحلف الناتو، مشيرا الى ان خروجه من الحكومة سيكون خسارة.

وقال نائب محافظ آخر لم يذكر اسمه، إن موقف باريس يثير تساؤلات لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وصف ماكرون بأنه صديق.

بدوره، قال نائب رئيس مجموعة الدراسة الأوروبية، ديفيد جونز، إن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في الناتو وأكبر قوة عسكرية في أوروبا .

وأضاف جونز: "أعتقد أن هذا المنصب مثالي بالنسبة لوالاس، إذا كان هذا ما يريده".