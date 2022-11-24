عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف غريب .. خطط ماكرون بشأن الناتو تشعل أزمة مع بريطانيا

ماكرون
ماكرون

أفادت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثار غضب النواب البريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير دفاع المملكة بن والاس أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن خطط ماكرون لاستخدام حق النقض في تعيين بن والاس أو أي مرشح آخر من المملكة المتحدة أو تركيا لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، وهيا لخطط التي أثارت غضب أعضاء البرلمان البريطاني. 

وقال النائب المحافظ أندرو بريدجن: "في حين أن رهاب ماكرون من “أنجلوفوبيا” مخيب للآمال، إلا أنه ثابت على الأقل".

اعتقال 100 شخص .. تعرف على أكبر عملية احتيال بنكي في بريطانيا

رجل يفتح النار في مركز تجاري بـ روسيا .. فيديو

وأضاف أن والاس كان مناسبا تماما لمنصب الامين العام لحلف الناتو، مشيرا الى ان خروجه من الحكومة سيكون خسارة.

وقال نائب محافظ آخر لم يذكر اسمه، إن موقف باريس يثير تساؤلات لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وصف ماكرون بأنه صديق. 

بدوره، قال نائب رئيس مجموعة الدراسة الأوروبية، ديفيد جونز، إن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في الناتو وأكبر قوة عسكرية في أوروبا . 

وأضاف جونز: "أعتقد أن هذا المنصب مثالي بالنسبة لوالاس، إذا كان هذا ما يريده".

بريطانيا الناتو ماكرون فرنسا النواب البريطانيين والاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة غير أخلاقية

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

نجم الزمالك يتلقى عرضًا من أحد أندية القمة بالبرتغال |خاص

موضوعات متعلقة

رجل يفتح النار في مركز تجاري بـ روسيا .. فيديو

فضيحة مدوية .. رسائل مسربة تكشف أكاذيب إعلام أمريكا |شاهد

بعد أزمة الوشاح .. سلوفاكيا ترد على رئيس وزراء المجر| شاهد

اقتلوا الجميع.. التلفزيون الرسمي الروسي يوجه دعوة صادمة لقوات الجيش في أوكرانيا

تاجرة أسلحة.. فون دير لاين تثير غضب الأوروبيين بتغريدة واحدة.. ما القصة؟

اعتقال 100 شخص .. تعرف على أكبر عملية احتيال بنكي في بريطانيا

روسيا تعلن وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة لفرض سقف للأسعار

بعد الضربات الروسية .. مكتب زيلينسكي يزف خبرا سارا للأوكرانيين

ترشيحاتنا

إلى وزير التعليم .. تحرك برلماني جديد بشأن انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بالمدارس

رسميا.. روسيا تحظر الترويج للمثلية بشكل نهائي

اعتدى عليها في غرفة تبديل ملابس .. كاتبة تقاضي ترامب أمام المحكمة

سيجارة حشيش تتسبب في دهس سائق لـ10 من عائلة واحدة.. تفاصيل

قرار جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

تبدأ من 1000 جنيه.. رسوم ترخيص المحال العامة والمستندات المطلوبة بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد كورونا .. اكتشاف فيروس جديد قاتل في بلدان أفريقية ودراسة تستكشف

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

فيديو

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

تفاصيل طرح 1284 وحدة في 9 محافظات تابعة للإسكان

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ