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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يطرح برومو أغنية "موضوع كبير" .. شاهد

رامي عياش
رامي عياش

نشر الفنان رامي عياش، برومو أغنيته الجديدة “موضوع كبير” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرام”.

وحل عياش ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة”، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الفنية ووالده.

وقال إن أغنية "سكاكر السكر" كانت مشروعا وأنه محب للفنانة فيفي عبده وعرض على الشركة المنتجة للأغنية مشاركتها معه بالأغنية.

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ولفت إلى أن أغنية "الناس الرايقة" كانت في حاجة إلى الفنان "أحمد عدوية"، متابعا: "الناس الراقية" لها محبة خاصة في قلبي وكذلك أغنية "مبروك" فهي من الأغاني المبهجة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

واسترسل: أمارس التنس والبوكس بشكل مستمر، وأخاف من المستشفيات وريحتها، وبحس إن فيه رائحة مرض وتعب وبحب الصيد البري".

رامي عياش الفنان رامي عياش الإنستجرام موضوع كبير سكاكر السكر الناس الرايقة مبروك

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