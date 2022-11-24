فتاوى تشغل الأذهان



كيف أفرق بين الدجال والولي الصالح؟

الحوقلة ماذا تعني وما حقيقتها؟

هل يتوجب زكاة على المرتب الشهري ؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، حيث أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال حول كيف أفرق بين الدجال الذى يدعى كشف تفاصيل وبعض الأمور المستورة عبر قراءة الكف والفنجان والأثر وتاريخ الميلاد، وأولياء الله الصالحين.



وقال هاني تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، المذاع على فضائية "dmc": "أولياء الله الصالحين لا يتحدثون فى غيبيات ولا يكشفون عنها، الإ اذا كانت كرامة من عند الله، تضطرهم لذلك، ويكون دائما على منهج الله ولا يكشف بالفنجان والمندل ولا قراءة الكف ولا خلافه".

واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر حديثه عن الكلمات العشر، حيث (لا حول ولا قوة إلا بالله) وتعني أنه لا يحول ولا يمنع بينك وبين كل ضر أو خير إلا الله، كما أنه لا تصلك ولا يصل أحد خيراً إلا بقوة الله.

وقال علي جمعة من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فبقوة الله وحده تحدث الأشياء، وبحول الله وحده تتمنع الأشياء عن الحدوث؛ لأنه في الحقيقة لا حول ولا قوة لأحد في هذا الكون إلا لله سبحانه وتعالى.

وتابع: هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزاً من كنوز الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه لعبد الله بن قيس : (قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله) [أخرجه البخاري]، وينبغي لمن يذكر الله بهذه الكلمة أن تحدث له تسليماً وإخباتاً وخضوعاً لله وحده، ولا يخشى من غير الله حيث لا فعل له في الكون ولا قوة ولا حول.

وشدد علي جمعة أن تلك الكلمات الخمس من الكلمات العشر هي التي قال عنها العلماء (الباقيات الصالحات) التي ذكرها الله في كتابه حيث قال : (المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) [الكهف :46]

وقال سبحانه : (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا) [مريم :76] قال النبي صلى الله عليه وسلم : (استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الملة. قيل : وما هي ؟ قال : التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله) [أخرجه الحاكم في المستدرك].

كما بين أن الكلمة السادسة هي (استغفر الله) تعني أني أطلب العفو والصفح والستر من الله، سواء كان ذلك العفو، والصفح والستر، سبق طلبه معصية كبيرة أو صغيرة أو غفلة أو تقصير، أيا كان السبب، فمفهوم هذا الذكر الرجوع إلى الله متذللاً خاضعاً، وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى لما بدر من الذنوب، وطلب الستر في الدنيا والآخرة. والاستغفار أصله في اللغة من غفر بمعنى ستر، ومنها سمي المغفر وهو ساتر الرأس.

وأكمل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله ويتوب مائة مرة، وقد حث المؤمنين على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : (أيها الناس توبوا إلى الله؛ فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) [رواه مسلم]، فنسأل الله كثرة الاستغفار والوقاية من النار.

من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فهى نعمة من النعم، هكذا أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه خلال أحد المجالس الدينية منشوره على منصة الفيديوهات يوتيوب، مضمونة: هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عليه أن يكتم هذه الكرامة ولا يحدث بها أحدا؟".

كما ورد على جمعة، قائلاً:" أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هي نعمة من النعم فله أن يتحدث بها، ولكن بشرط ألا يفتخر بها، ويؤكد أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يعمل وأن يبتعد عن المحرمات والمكروهات وأن يفعل الطاعات ويداوم على الأوراد.

وأوضح المفتي السابق أن رؤيته صلى الله عليه وسلم نعمة كنعمة المال، “فإذا أعطاك الله المال يمكن أن تطغى به ومن الممكن أن توجهه في وظائفه في فعل الحلال والتصدق وكنعمة السلطة والقوة وغيرها”.

ويؤكد جمعة أن رؤيته صلى الله عليه وسلم نعمة تستوجب الشكر، فإذا ما استعملت في غير ما أراد الله لها فقد طغى صاحبها.

هل حرام أننا لا نسجد سجدة التلاوة عند قراءة القرآن الكريم؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال إحدى دروس العلم ، وأجاب قائلا: ليس حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة وتركه مرة أخرى حتى لا تكون فريضة على المسلمين .

هل يوجد بديل عن سجود التلاوة إذا تعذر القيام به؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من قرأ آية سجدة من آيات السجدة في القرآن، وتعذر عليه السجود للتلاوة؛ فإن له أن يؤخر السجود حتى يستطيع، أو أن يردد«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 4 مرات.

سجود التلاوة يكون عند آيات السجود في القرآن الكريم، وأحيانا يصادف القارئ للقرآن آية من آيات سجود التلاوة وهو في المواصلات أو يسير بالشارع ، وقد ينتقض وضوءه أثناء القراءة . فماذا يفعل؟ .

هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة

الطهارة أو الوضوء في سجود التلاوة وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة - الوضوء - في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاةً وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنه قال: «لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ».

والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارة الوضوء، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نصٍّ صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدًا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس.

هل هناك نسبة واجبة فى المرتب للزكاة او الصدقة .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى إنه لا زكاة على الراتب وإنما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فإن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة أما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وإنما يمكن إخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره.

هل يتوجب زكاة علي المرتب الشهري ؟ سؤال يشغل كثير من أذهان الكثير من الرجال والنساء العاملين في الوظائف المتنوعة، حيث يبحثون باستمرار عن : هل يتوجب زكاة على المرتب الشهري؟

لا تجب الزكاة على المرتب الشهري ، بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

وفي سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، عن زكاة الراتب المدخر ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.