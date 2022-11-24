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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

ثمن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دعمه لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، ودوره الرائد في تخفيف الآلام وتضميد جراح المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

قطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي العاشر  لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر "بنين - بنات - أسيوط - دمياط" بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة سمية الشاذلي، عميدة كلية طب البنات سابقا، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور عبده مبروك الشافعي، رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية رئيس المؤتمر، والذي يقام تحت عنوان: «التحديات والتطورات». 

 

ونقل رئيس جامعة الأزهر للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعاءه الصادق أن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية عملية مفيدة للإنسانية كلها.


وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الأزهر الشريف منذ ما يزيد عن الألف عام اهتم بالعلوم العملية والتطبيقية جنبا إلى جنب مع اهتمامه بالعلوم العربية والشرعية، مشيرًا إلى أن الشيخ الدمنهوري كان شيخا للأزهر ومع تميزه في العلوم العربية والشرعية نجده قد ألف كتابًا في علم التشريح وألف كتابَ: علم طبقات الأرض في علم الجيولوجيا، مما يعكس عراقة مؤسسة الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام ويزيد، ويعكس أن الأزهر الشريف اتسع لكل العلوم منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم؛ ولذلك أطالبكم باستكمال مسيرة علمائه في طلب العلم النظري والعملي جنبا إلى جنب حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها وبتاريخها التليد على مستوى العالم، وحتى تحتل التصنيف الدولي الذي يتناسب وهذا التاريخ.
جدير بالذكر أن المؤتمر يقام بالتعاون مع ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺃﻳﺘﺸﻲ- ﻧﺎﺟﻮﻳﺎ- ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، وبحضور  نخبة من علماء اليابان الخبراء في ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ (د. ﻛﺎﺯﻭ ﻫﺎﺭﺍ- د. ﻧﻮﺯﻭﻣﻲ ﺃﻛﻮﻧﻮ- د. ﺷﻦ ﻫﺎﺑﺎ- د. ﺗﺎﻛﺎﻣﻴﺸﻲ ﻛﻮﻫﺎﺭﺍ- د. ﺗﺎﻛﺎﻓﻮﻣﻲ ﻳﺎﻧﺎﻳﺪﺍﻧﻲ-د. ﻳﺎﺳﻮﻫﻴﺮﻭ ﻛﻮﺭﺍﻳﺸﻲ) وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﺣﺜﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ المسلحة والشرطة، حيث تلقى عدة محاضرات علمية وتدريبات عملية للأطباء  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ.


ويعد المؤتمر ضمن الأعمال الجماعية التي تنظمها جامعة الأزهر؛ تحقيقًا للتكامل العلمي بين كليات الطب بجامعة الأزهر والأقسام في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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