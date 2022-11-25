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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر عاشور: كلموها عني أول أغنية من ألحاني

تامر عاشور تو
تامر عاشور تو

حل الفنان تامر عاشور، ضيفا ببرنامج أنغام  مع الفنانة أنغام والمذاع عبر قناة دى ام سي للحديث عن كواليس حياته الشخصية ومواقف من حياته الفنية.

وقال عاشور، إن أول الأغنيات التى لحنها لنفسه، كانت اغنية كلموها عني، لافتا إلي أن أغنية قلبك يا حول الله  مناسبة لصوت بهاء سلطان،متابعا:" محدش يغنيها غيره".

تابع تامر عاشور،:"شغلي في التلحين ليه طقوس خاصة زى اني مش بعرف افصل أغنية لمطرب بعينه، لا بلحن الاول وبعدين اشوف لايقة مع مين.
 

وأكمل عاشور، :" من زمان نفسي أشتغل والحن أي حاجة تغنيها أنغام، ولم يصادفني الحظ غير في آخر 3 سنين".
https://youtu.be/HkU0aDqhkT4

كواليس الفنانة انغام الفنان تامر عاشور دى ام سى برنامج أنغام

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