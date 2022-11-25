لارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد .. طبيب يحذر من دواء يصيب الأطفال بـ الفشل الكلوي

حذر الدكتور محمد ناصر عبد الواحد، خبير التغذية،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،من دواء منتشر تلجأ إليه الأمهات عند إصابة الطفل بارتفاع درجة الحرارة “السخونية” أو نزلات البرد الشديدة.

ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عند ارتفاع درجة حرارة الطفل وتوصية الطبيب بتناول دواء البروفين، يجب الحذر من إعطاء الطفل لبوس "دولفين"، لأن الدوائين يخرجان من الجسم عن طريق الكلية، وهما من الأدوية ذات التأثير القوي على الكلى، وقد يؤدي الأمر إلى إصابة الطفل بالفشل الكلوي، وهو منتشر بشكل كبير بين الأطفال خلال هذه الفترة".

وحذر الطبيب: "إذا تم إعطاء الطفل دواء البروفين كل ست ساعات عادي، وارتفعت الحرارة مرة أخرى، يمكن إعطاؤه لبوس أدول أو أي دواء يحتوي على مادة فعالة "باراسيتامول"، وذلك بين جرعات البروفين وعند اللزوم".

ونصح الطبيب الآباء، قائلا: "من المهم عدم إهمال كمادات المياه الباردة للطفل، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل مع الإصابة بكحة وسيلان في الأنف وعطس، يجب بقاءه في المنزل وعرضه على أقرب طبيب أطفال وعدم ذهابه للمدرسة حفاظا على صحته، ومنعا لنقل ونشر العدوى بين زملائه في المدرسة".