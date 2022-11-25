عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد .. طبيب يحذر من دواء يصيب الأطفال بـ الفشل الكلوي

صدى البلد

حذر الدكتور محمد ناصر عبد الواحد، خبير التغذية،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،من دواء منتشر تلجأ إليه الأمهات عند إصابة الطفل بارتفاع درجة الحرارة “السخونية” أو نزلات البرد الشديدة.

ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عند ارتفاع درجة حرارة الطفل وتوصية الطبيب بتناول دواء البروفين، يجب الحذر من إعطاء الطفل لبوس "دولفين"، لأن الدوائين يخرجان من الجسم عن طريق الكلية، وهما من الأدوية ذات التأثير القوي على الكلى، وقد يؤدي الأمر إلى إصابة الطفل بالفشل الكلوي، وهو منتشر بشكل كبير بين الأطفال خلال هذه الفترة".

وحذر الطبيب: "إذا تم إعطاء الطفل دواء البروفين كل ست ساعات عادي، وارتفعت الحرارة مرة أخرى، يمكن إعطاؤه لبوس أدول أو أي دواء يحتوي على مادة فعالة "باراسيتامول"، وذلك بين جرعات البروفين وعند اللزوم".

ونصح الطبيب الآباء، قائلا: "من المهم عدم إهمال كمادات المياه الباردة للطفل، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل مع الإصابة بكحة وسيلان في الأنف وعطس، يجب بقاءه في المنزل وعرضه على أقرب طبيب أطفال وعدم ذهابه للمدرسة حفاظا على صحته، ومنعا لنقل ونشر العدوى بين زملائه في المدرسة".

الفشل الكلوي دواء الاطفال أطفال يصيب الأطفال الكلوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

موضوعات متعلقة

طبيب يفجر مفاجأة عن تناول الشاى باللبن على الريق| كوارث صحية

ترشيحاتنا

صاحبة تريند "الفرخة تفك".. تهين ربات البيوت وتسب المتابعين..من هي وما قصتها؟

بعد ترامب .. ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على تويتر

فوائد خارقة لـ شاى البابونج .. تعرف عليها

صدمة.. رسميا البرازيل تكشف حجم إصابة نيمار

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9… ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد .. طبيب يحذر من دواء يصيب الأطفال بـ الفشل الكلوي

قصة شاب مولود بدون أرجل وبيد واحدة بعد كارثة تشيرنوبيل

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ